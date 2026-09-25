Destici: “Netanyahu, Gazze’deki katliamların hesabını verecek”

"Bu ayıp, BM'nin acizliğinin sonucudur"

Destici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'de Filistinli masumlara karşı soykırım suçu işlediği için yakalama kararı bulunan ve sanık sandalyesinde oturması gereken Katil Netanyahu, kapısından içeri girememesi gereken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden hitap etti. Bu ayıp BM'nin acizliğinin ve tükenmişliğinin sonucudur."

"Katliamların hesabını verecek"

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi hedef aldığını belirten Destici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden Türkiye'yi ve Türk milletini hedef alan çirkin sözleri ve iftiraları kendi soykırımcılığını örtme çabasıdır. İblis Netanyahu elbette sonunu görüyor ve çırpınıyor. Lakin ne yaparsa yapsın yaptığı soykırımın ve katliamların hesabını elbette verecektir."