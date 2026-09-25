DİHA buldu PİRANA vurdu

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Muğla'nın da aralarında bulunduğu Ege Denizi, Karadeniz, Marmara Denizi ve Doğu Akdeniz'de 20-25 Eylül tarihleri arasında eşzamanlı olarak devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da gerçekleştirildi. Denizkurdu-I kapsamında TCG Anadolu'dan ilk kez Dikey İnsansız Hava Aracı kalkışı gerçekleştirildi. DİHA'nın TCG Anadolu'dan havalanması, tatbikatın dikkat çeken faaliyetlerinden biri oldu.

Toplantıda Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de icra ettiği Denizkurdu tatbikatına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Tatbikatta çok sayıda savaş gemisi, hava unsuru ve deniz piyade birliği görev alırken, Türk Deniz Kuvvetleri'nin müşterek harekât kabiliyeti test edildi. İlk giriş harekâtı kapsamında Yılancık Adası'na taarruz helikopterleri ile havadan, SAT atak botları ile denizden çıkarma yapıldı. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti.

Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alınarak TCG Anadolu'ya getirilip sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Gemiye çıkma harekâtı kapsamında da SAT personeli tarafından helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açıldı. Tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk defa kullanılan BAYKAR tarafından üretilen KALKAN DİHA'dan tespit edilen hedef, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen PİRANA KİDA insansız deniz aracı tarafından imha edildi.





HEDEF 10 YILDA 10 MİLYON İHA

TÜRKİYE'NİN insansız hava araç-araçları yeni üretim hede-ları alanındaki hedefi Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamın-fi kapsamında açıklandı. muharebe ortamında da Geleceğin insansız sistemlerin öneminin daha da arta-artacağını vurgulayan Genelkurmay Başkanı cağını Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Beş yılda 5 milyon, on yılda ise 10 milyon İHA üre- üretilmesi hedefleniyor. Türk savun-tilmesi savunma sanayisi, bu hedefi karşıla-ma karşılayabilecek düzeyde" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör