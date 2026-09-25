Dijital şiddet sınır tanımıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM'de "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Teknoloji Kaynaklı Şiddetle Mücadele" etkinliğinde konuştu. Dijital şiddetin sınır tanımadığı uyarısında bulunan ve Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu bildiren Göktaş, yapay zekânın kadınlara yönelik olumsuz kullanımlarına da dikkat çekti. "Dijital teknolojiler hayatımızı dönüştürürken kadınların istihdama, eğitime, bilgi ekonomisine ve karar alma süreçlerine erişim imkânlarını da artırıyor" diyen Göktaş, "Ancak bu teknolojiler, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik yeni şiddet biçimlerine de zemin hazırlayabiliyor" dedi.

KÜRESEL SORUN

Göktaş şunları söyledi: "Çevrim içi tehditler, taciz, ısrarlı takip, mahrem görüntülerin istismar edilmesi ve kişisel bilgilerin kötüye kullanılması acil müdahale gerektiren küresel sorunlardır. Yapay zekâyla üretilen sahte görüntüler, kadınları ve kız çocuklarını tehdit etmek ve küçük düşürmek için de kullanılıyor. Mağdurların süregelen zarar ve tehditlere maruz kalmasını önlemek için hızlı, kararlı ve etkili aksiyonlar almalıyız. Teknoloji şirketlerinin sorumlulukları açıkça belirlenmeli; etkili şikâyet ve müdahale mekanizmaları kurulmalıdır. Hukuka aykırı içerikler gecikmeksizin kaldırılmalıdır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör