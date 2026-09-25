Dışişleri Bakanı Fidan, Bahreynli mevkidaşı ve İİT Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ismail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Bahreynli mevkidaşı ve İİT Genel Sekreteri ile görüştü
AA
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, New York'ta BM 81. Genel Kurulu'nun Yüksek Düzeyli Haftası marjında Bahreynli mevkidaşı Al Zayani ve İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştü.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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