Dışişleri Bakanı Fidan, Bahreynli mevkidaşı ve İİT Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, New York'ta BM 81. Genel Kurulu'nun Yüksek Düzeyli Haftası marjında Bahreynli mevkidaşı Al Zayani ve İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştü.

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