Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından Gotham Hall'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Erdoğan, dünyanın birçok bölgesinde sorunlar olduğunu belirterek, "Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Entegrasyona 'evet', asimilasyona 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken, bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan köklerini inkâr etmesini beklemektir. Dahası bir göçmen grubunun içinde yaşadığı toplumla bütünleşebilmesi için o toplumun da göçmenleri kabul etmesi, haklarına saygı göstermesi gerekir. Amerika bu konuda istisnai bir örnek olmakla birlikte Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bireysel başarıların güçlü kurumlara, kalıcı yapılara ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir birikime dönüşmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, "Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor. Türkiye'ye atılan iftiraları boşa çıkarmanın yolu buradan geçiyor. Türkiye ile Amerika arasındaki ticareti, yatırımları ve ekonomik işbirliklerini artırmanın yolu da buradan geçiyor. Bunun için başkaları bir çalışıyorsa biz on çalışacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör