Erdoğan'a BM teşekkürü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından ötürü kutlayarak, Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" çağrısı kapsamlı bir reform çağrısıdır dedi. Mevcut uluslararası sistemi eleştiren Bahçeli, uluslararası sistemin yapısının anarşik ve arızalı olduğunu belirterek, "BM reformu ertelemez bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, BM'de veto imtiyazlarının sınırlandırılmasının adil bir küresel düzen için şart olduğunu kaydetti.
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