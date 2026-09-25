Kuriş soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün faaliyetlerine yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerin ardından, 22 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı verildi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 3 şüpheliyle birlikte, toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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