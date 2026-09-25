Okul güvenliğinde aile takibi vurgusu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, "Sosyal medya da biz ve çocuklarımız için bir iletişim alanı. Çocuklarımızın buradaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkânsız sonuçlar doğurabilir. Ailelerimizin sorumlulukları var, onları yerine getirmesi lazım. Okullarımızın fiziki durumuna göre bazı okullarda farklı bazı tedbirleri gündemimize aldık ve her bir okulumuzu bu tedbirler silsilesine göre kategorileştirdik. En standart tedbirimizin olduğu okullarımızda, emniyetin ve İçişleri Bakanlığımızın bir iletişim noktası var. Bütün bunları yaparken okullarımızda şiddet algısına ilişkin yıl boyunca sürekli araştırma yaptık ve araştırmanın verilerine göre bu tedbirleri aldık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile okullarımızın bulunduğu bölgelerde risk haritaları oluşturduk. Bunlara göre tedbirlerimizi, bağımlılıkla mücadele konusundaki süreci hızlandırdık. Yeşilay ile bu anlamda ortak etkinlikler yapıyoruz. 23 binin üzerinde resmî olarak başlayan bahçe görevlimiz var. Diğerleri de peyderpey gerekli prosedürler tamamlandıkça başlamış olacaklar" diye konuştu.
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