Paralar araçtan araca geçti

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında İBB'de dönen rüşvet ve usulsüzlükler tek tek açığa çıktı. İşadamı Süleyman Atik savunmasında Yakup Öner'e para meselesiyle ilgili teklif ilettiğinde Öner'in kendisini terslediğini itiraf etti. Boğaziçi sınırlarındaki güçlendirme ruhsatı talebi karşılığında Süleyman Çetinsaya'dan alınan 500 bin dolarlık rüşvete dair "Çetinsaya'yı ofisime davet ettim, 500 bin dolar karşılığı kart temin edileceğini söyledim. Bir süre sonra nakit parayla geldi. 'Ben kartla uğraşamadım, sana nakit versem olur mu?' dedi.

Parayı alıp Keleş'e teslim ettim." MFB Tarabya Otel'deki ruhsatsız aykırılıkların görmezden gelinmesi ve onay verilmesi karşılığında 250 bin doların yaklaşık 125- 150 bin dolarlık ilk taksitini E-5 üzerinde aldığını ve ilgili yerlere ilettiğini söyledi. Rüşvet paralarının teslimat yöntemini de deşifre eden itirafçı Atik, Fatih Keleş'in akrabası Zafer Keleş ile yapılan gizli buluşmaları anlattı. Teslimatların Basınköy Plevne Sokak'ta sabah saat 09.00'da yapıldığını belirten Atik, "Sokağa giderdik, birbirimizi aramadan tam saatinde buluşurduk. Araçtan inip sohbet etmek yoktu, parayı araçtan araca teslim eder, hemen ayrılırdım" diyerek sevkiyatı gözler önüne serdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör