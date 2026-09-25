Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan arasında Riyad'da kritik zirve
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun toplantıya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katıldığı belirtildi.
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