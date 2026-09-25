SABAH yazdı hırsız yakalandı

Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na, doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdiği ortaya çıkmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevi'nden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.

ŞÜPHE ÇEKMİŞTİ

Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkilileri yaptığı jet açıklamada; yalnızca 2 personelin cüzdanının çalındığını iddia etmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, "delil karartma" şüphelerini beraberinde getirdi.

İFADESİ ALINACAK

SABAH'ın geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, skandal olayın kilit ismi olan ve çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlü Gürsoy Erinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.

DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ

Tespitlere göre Erinci, 22 Kasım 2011 tarihinde kuruma "Su sebili takacağım" bahanesiyle giriş yaptı. Doku incelemelerinin sürdüğü ve Kozinoğlu'na ait kritik numunelerin yer aldığı dairede bir süre yalnız kalan Erinci'nin, bu esnada kan ve doku örneklerini değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Başsavcılık, olayın oluş şekli, işlendiği yer ve zamanı dikkate alarak "delil karartma" şüphesini derinlemesine araştırıyor.

SADECE 10 GÜN SONRA

Kozinoğlu'nun şüpheli vefatının ardından, zehirlenme iddialarını netleştirmek üzere kritik doku ve kan örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Ancak numunelerin kuruma ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra, koruma altındaki binada skandal bir hırsızlık olayı yaşandı.

ÜSTÜ KAPATILDI

Kritik otopsi sürecinde yaşanan bu firari sızmanın ardından dönemin Adli Tıp Kurumu yetkilileri jet bir açıklama yaparak kurumdan yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığını iddia etmiş ve olayı basit bir hırsızlık gibi yansıtmıştı.

Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz soruşturma, olayın sıradan bir hırsızlık olmadığını, organize bir delil karartma operasyonu olabileceğini netleştirdi.

'Şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilen Gürsoy Erinci'ye, şüpheli hırsızlık olayına ilişkin yeni sorular sorulacak.



25 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemelerde, Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden 17 Ekim 2011'de izin ihlali yaparak kaçan ve hırsızlık-dolandırıcılıktan 25 ayrı suç kaydı bulunan Gürsoy Erinci'nin, firar ettikten sonra özel olarak İstanbul'a geldiği ve Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne sızdığı saptandı.



SIR PERDESİ ARALANACAK

Bahçelievler'de de benzer hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen ve Iğdır'da cezaevinde hükümlü bulunan Erinci'nin vereceği ifadenin, Kozinoğlu'nun gizemli ölümündeki sır perdesini aralaması bekleniyor. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör