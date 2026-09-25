Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 13 kişi ve kurum hakkında suç duyurusu!

SPK tarafından aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı verildi. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresince iptal etti.

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