Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 13 kişi ve kurum hakkında suç duyurusu!
Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik’in pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK tarafından aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SPK tarafından aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı verildi. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresince iptal etti.