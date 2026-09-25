Son dakika: Askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme: 5 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturmasında, MASAK'ta kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği belirlendi. Bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu tespit edildi. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY'nin askeri ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edildi.



FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA İLİŞKİN TESPİTLER



Söz konusu kişiler arasında örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler bulunduğu öğrenildi. Bu kişilerin önemli bir bölümünün ise 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı belirlendi.



EMİS'TE ERDOĞAN VE BAKANLARIN SORGULAMALARI YAPILMIŞ



EMİS üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemelerde dikkat çeken bir başka bulguya ulaşıldı. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara da ulaşıldı. Ayrıca yönetici yetkisine sahip (admin) kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log, yani işlem kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi.



"KRİTİK MALİ VERİLERE ERİŞİM İMKANI ELDE ETMİŞ OLABİLİRLER"



Bakan Gürlek, elde edilen bulguların FETÖ/PDY'nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığına ilişkin ciddi bir tablo ortaya koyduğunu belirtti. Gürlek, söz konusu yapılanmanın devletin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de yapılanarak vatandaşların kritik mali verilerine erişim imkânı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bulgular bulunduğunu ifade etti.



22 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM



Soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında "siyasal veya askerî casusluk" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.



İKİ ŞİRKETE KAYYIM ATANDI



Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye mahkeme kararıyla el konuldu. Söz konusu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Ayrıca ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağı açıklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!