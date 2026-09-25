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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Dev DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Dev DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2026 11:28 Son Güncelleme: 25 Eylül 2026 11:45

SON DAKİKA | Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.