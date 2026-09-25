SON DAKİKA | Kapalı fondaki hesaplar deşifre oldu: Soruşturmada üçüncü dalga operasyon! İşte gözaltına alınan isimler…
SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Pusula Holding’in kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen ve daha önce haklarında adli işlem bulunmayan 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise firari olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü ile Katılımevim ve bağlantılı şirketlerde görev yapan yöneticiler de yer aldı.
SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edilmiştir.
KAPALI FONDA HESABI BULUNAN 12 İSİM
Bu kişilerden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan ve Pusula Portföyün patronu Muhammet Yarız soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mustafa Bor hakkında adli işlem uygulanmış, şüpheli Mehmet Salih Turhan ise firari konumda bulunuyordu. Bu nedenle, kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.
3. DALGA OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
6 GÖZALTI 1 FİRARİ
Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.