SON DAKİKA | Kapalı fondaki hesaplar deşifre oldu: Soruşturmada üçüncü dalga operasyon! İşte gözaltına alınan isimler…

SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edilmiştir.

KAPALI FONDA HESABI BULUNAN 12 İSİM

Bu kişilerden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan ve Pusula Portföyün patronu Muhammet Yarız soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mustafa Bor hakkında adli işlem uygulanmış, şüpheli Mehmet Salih Turhan ise firari konumda bulunuyordu. Bu nedenle, kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.