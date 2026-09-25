Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı
Emir SOMER
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçleri başlatıldı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal, bir kama bıçak ve sekiz adet mermi ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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