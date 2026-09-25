Yahşihan Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 31 gözaltı
Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eşzamanlı şafak operasyonu düzenlenirken, aralarında AK Parti'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Dosyada daha önce bazı şüpheliler hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların, ortaya çıkan yeni deliller üzerine yeniden ele alındığı öğrenildi.
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