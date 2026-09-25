Yahşihan Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 31 gözaltı

Yahşihan Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 31 gözaltı
HAKAN GÖKKAYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eşzamanlı şafak operasyonu düzenlenirken, aralarında AK Parti'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Dosyada daha önce bazı şüpheliler hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların, ortaya çıkan yeni deliller üzerine yeniden ele alındığı öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KIRIKKALE #YAHŞİHAN

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