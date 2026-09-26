28 ilde DEAŞ terör örgütüne darbe

28 ilde DEAŞ terör örgütüne darbe
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 83 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

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