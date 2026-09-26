AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: “Bu defa başaracağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman , ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında yine tarihi bir konuşma yaptığını belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasına gösterilen ilgi ile katil Netanyahu'ya gösterilen tepki aslında Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu apaçık biçimde ortaya koydu. Bir kez daha Van'dan sesleniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlet politikası olarak aziz milletimiz mazlum Filistin halkının yanındadır. Gazze'nin yanındadır ve yanında durmaya devam edecektir. Dolayısıyla katil İsrail'in bölgede yaptıkları asla kabul edilemez. O kirli ağızlarına seçim malzemesi olarak Cumhurbaşkanımızı almaya devam etmesinler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan ismi aziz, mübarek bir isimdir. O katillerin bu ismi ağzına almasına biz karşıyız. Kendi aralarındaki seçim kampanyalarını ne yapıyorlarsa yapsınlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı milletçe bir kez daha takdir ediyoruz. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz ve küresel lider nasıl olunurunu gösterdiği için kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta 25'inci yılını kutladığını hatırlatan Yayman, "25 yıl kesintisiz bir biçimde tek başına iktidarda durmak bir Türkiye rekorudur. Bir Türk demokrasi tarihi rekorudur. Bir Avrupa rekorudur. Bir dünya rekorudur" dedi. Van'ın her gün değişmekte, gelişmekte olduğunu, sınır ticaretinden turizme, yatırımlardan lojistiğe kadar çok büyük imkanları içinde barındırdığını söyleyen Yayman, "Van, Türkiye'nin en önemli kültür, inanç, yayla, tabiat turizminin merkezlerinden birisi olabilecek kapasiteye sahiptir. İnşallah biz de bu gündemi takip edeceğiz. Eğer bugün insanlar akın akın Erek Dağı'nı görmeye geliyorlarsa, Artos Dağı'nda trekking yapıyorlarsa, Süphan Dağı'nda yayla turizmine geliyorlarsa bunun en önemli sebeplerden bir tanesi 'Terörsüz Türkiye'dir. Bölgede sağlanan huzurdur. Bölgede sağlanan güven iklimidir ve silahların patlamamasıdır. İşte AK Parti 25 yılda sessiz devrimleri gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Yayman, 1990'lı yıllarda henüz asistan olarak Van'a geldiğini belirterek, "Ferit Melen Havalimanı'ndan indikten itibaren olağanüstü elektrikli bir şehre geldiğimi düşünmüştüm. Van'ın çıkışında bir kontrol noktasında bizi dakikalarca beklettiler ve kimlik kontrolü yapmışlardı. Van'dan Hakkari'ye gidene kadar tam 6 tane benim hatırladığım kontrol noktası vardı. Yaylalara çıkmak yasaktı. Çocuklarımızın adını Rojda, Berfin demek yasaktı. İnsanların Şivan Perwer'in kaseti dinlemesi yasaktı. Ana dillerinde siyasi propaganda yapması yasaktı. Kürtçe seçmeli ders olması hayal dahi edilemezdi. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, daha iktidara gelmeden 2001 yılında partimizin programını yazdığında 'Bunun adına her ne dersek diyelim biz bu meseleyi çözeceğiz' dedi. 'Gerekirse baldıran zehri içerim' dedi. 'Vanlı bir anne ile Hataylı bir anne evladının mezarı başında aynı Fatiha'yı okuyorsa, aynı duayı ediyorsa burada bir sorun var' dedi. 'Sultan Alparslan'ın çocuklarıyla Selahaddin Eyyubi'nin çocukları düşman olamaz' dedi. Ve bu doğrultuda geçen 25 yılda sessiz devrimler yaptı. TRT Kürdi diye 24 saat yayın yapan bir televizyon var. Kürtçe, seçmeli ders olarak okulların müfredatına girdi. Yayla yasakları kaldırıldı. AK Partimiz daha 2002'de iktidara geldiğinde ilk icraatı olağanüstü hal uygulamasını kaldırmak oldu. 2002'de bölgedeki en büyük talep yol kontrollerinin azaltılması, yayla yasaklarının kaldırılması ve DGM'lerin kaldırılmasıydı. AK Parti bunları kaldırmakla kalmadı. Sessiz bir devrim gerçekleştirdi. Dolayısıyla geçen 25 yılda Kürt sorununu AK Parti çözdü. Recep Tayyip Erdoğan çözdü" ifadelerini kullandı. Yayman, "Bugün silahların bırakılması, örgütün kendini feshetmesi ve terörsüz bölgenin inşa edilmesi gerekiyor. 90'lı yıllarda buraya geldiğim için sonra kitabını yazdım. Bu meseledeki bütün süreçleri en yakından takip eden bir kardeşiniz olarak, bu defa başaracağız. Bu defa inşallah silahlar bırakılacak. Türkiye, yepyeni bir döneme adım atacak. Türkiye küresel bir güç olacak. Sorunları biliyoruz. Problemleri biliyoruz. Örgütün içinde silah bırakmaya direnenlerin, ayak sürüyenlerin olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İç cepheyi güçlendirelim' sözü ve Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği büyük destek bu sürecin sigortası. 467 evet oyu bu sürecin sigortasıdır. Dolayısıyla ya başaracağız ya başaracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BAŞKAN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin artık terörü, kardeş kavgasını geride bırakması gerektiğini belirten Yayman, "2,3 trilyon dolar faturayı bizim vatandaşlarımız için harcadığımızda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 30 bin dolar olacaktı. Ama maalesef emperyalistlerin böl, parçala, yönet stratejisine bağlı olarak bölgemizi ateş çemberine çevirdiler, kan gölüne döndürdüler. Bu defa başaracağız" dedi. Seçimden korkmadıklarını 25 yılda 18 seçimi kazandıklarını belirten Yayman, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan yapacağız. Türkiye'nin başkan Erdoğan'a ihtiyacı var. Dünya mazlumlarının Başkan Erdoğan'a ihtiyacı var. Türkiye'nin küresel hedeflerine varabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hepimizin ihtiyacı var. İşte tam bu noktada Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmek, Türkiye'nin önünü açmak, Türkiye'yi Türkiye Yüzyıl'ına hazırlamak için yeni bir anayasa diyoruz. Devletin yazılımını güncellememiz lazım. Siyasetin yazılımını güncellememiz lazım. Kamu yönetiminin yazılımını güncellememiz lazım. Çünkü dijitalleşme çağında, yapay zeka çağında dünkü geleneksel yöntemler geride kalmıştır. Dolayısıyla sürekli reform diyen AK Parti olarak biz de hem devletin yazılımını hem siyasetin yazılımını hem de idarenin yazılımını güncellemek istiyoruz. Bunun da birinci şartı yeni bir anayasa yapmaktır" diye konuştu. Hüseyin Yayman daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Van Gölü kıyısındaki Gebze Su Sporları Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen 'AK Gençlik Van GölFest' programının açılışına katıldı.