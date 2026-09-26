Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı.

Kararın gereğinin yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI...

Tarakcı hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gece gözaltı kararı verildi. Tarakcı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

ADRESİNDE ARAMA YAPILACAK

Soruşturma kapsamında Ali Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme gerçekleştirilmesi talimatı verildi