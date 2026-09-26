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Bakan Göktaş: Sağlam yuvalarda, sağlam ailelerimizi kurmaya devam edeceğiz

Bakan Göktaş: Sağlam yuvalarda, sağlam ailelerimizi kurmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden Faydalanan Çiftlerle Buluşma Programı’nda konuştu. "Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz. Ziyaret ediyoruz, bir araya geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki yuva kurmak çok kıymetli, çok değerli." ifadelerine yer veren Bakan Göktaş, “İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sağlam yuvalarda, sağlam ailelerimizi kurmaya devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2026 22:31

Bakan Göktaş, Gölbaşı Hakimevi'nde "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden Faydalanan Çiftlerle Buluşma Programı"na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı" ve "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu" kapsamında yürüttükleri önemli projelerden birinin gençlere sahip çıkmak olduğunu belirtti.

"EVLENDİKTEN SONRA DA SİZLERİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Türkiye genelinde aile odaklı pek çok çalışma yürüttüklerini aktaran Göktaş, gençlerin evlilik yolunda yuva kurmalarını desteklemenin kendileri için değerli ve önemli olduğunu ifade etti. Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimize bir sözü vardı. 'Gençlerimizin yuva kurmasına, hayallerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yürütelim' istemişti. Dolayısıyla bizler de 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonumuzu Meclisimizin güçlü destekleriyle oluşturduk. İlk başta pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatmıştık. Deprem bölgesindeki 5 ilde başlattıktan sonra doğurganlık oranı en düşük olan 3 ilimizde daha sürdürdük. 2025 Aile Yılı ile birlikte bu projemizi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık." Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çiftlere evlenmeden önce 2 günlük eğitim programı düzenlediklerini hatırlatarak, "Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz. Ziyaret ediyoruz, bir araya geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki yuva kurmak çok kıymetli, çok değerli." dedi.