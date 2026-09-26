Barışçıl bir gelecek için sorumluluk aldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. İşte o röportajdan alıntılar:

Bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini söylüyoruz. Güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı artırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı ve güneyimizde ve doğumuzda çatışmalar devam ediyor. Türkiye olarak önceliğimiz, çatışmaların daha geniş coğrafyalara yayılmasını önlemek, diplomatik kanalları açık tutmak ve tarafların yeniden müzakere zemininde buluşmasına katkı sağlamaktır. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Ortadoğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir.

ABD, NATO'daki müttefikimizdir. İran, bizim komşumuzdur. Sayın (Donald) Trump'la son görüşmemizde de İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi gerektiğini ifade ettim. İranlı muhataplarımızla da temas kanallarımız açıktır. Türkiye'nin önemli bir imkânı ihtilaf yaşayan taraflarla konuşabilmesidir.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir.

Türkiye dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki müstesna konumu, çok boyutlu ve çok yönlü bir dış politika yürütmemizi tabii kılıyor. Türkiye'nin istikameti açıktır: Kendi iradesiyle hareket eden, bölgesinde istikrarı tahkim eden ve küresel meselelerde söz ve sorumluluk sahibi güçlü bir ülke olarak bu çizgiyi kararlılıkla sürdürmek.





ÖLÇÜMÜZ ETNİK KİMLİK DEĞİL TERÖR VE MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT



Terörsüz Türkiye bizim için takvim meselesinden öte stratejik bir hedef. On yıllardır can alan, kaynakları tüketen, Türkiye'nin ve bölgenin kalkınmasının önünde engel oluşturan terör meselesini kalıcı biçimde gündemden çıkarmak istiyoruz. "PKK'nın fesih ve silah bırakma kararları sahada eksiksiz uygulanmalı. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değil terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir.





BM'DE REFORM ERTELENEMEZ



Dünyanın ağırlık merkezi değişti. Yeni güç merkezleri yükselirken, daha fazla ülke küresel karar alma süreçlerinde hak ettiği yeri talep ediyor. Birleşmiş Milletler, bu değişimin gerisinde kalmamalıdır. Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, daha etkin ve daha hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Daha adil paylaşıldığı bir uluslararası sistem için reform artık ertelenemez.





YOĞUN DİPLOMASİ UZLAŞI VE SÜKÛNETE KATKI SUNSUN

Emine Erdoğan sosyal medyadan "BM 81. Genel Kurulu'nun, alınacak kararlar ve kurulacak yeni bağlarla tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yoğun diplomasi trafiğinin, dünyanın ihtiyaç duyduğu uzlaşı ve sükûnete katkı sunmasını temenni ediyorum mesajını paylaştı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör