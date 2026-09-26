Başkan Erdoğan: Siyonist zihniyetin maskesini indireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Farklı coğrafyalardan bugün aramızda bulunan ve bizlerle beraber buraya teşrif eden misafirlerimize İstanbul'a hoş geldiniz diyorum.

Çarşamba günü başlayan fuarın bugün kapanışını gerçekleştiriyoruz. Fuarın ve forumun tüm sponsorlarına Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere bu programlarda emeği olan kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum.

60 BİN İŞLETMEYİ TEMSİL EDİYOR

MÜSİAD, Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyelini dünya ile buluşturan yurt içi ve yurt dışındaki 60 bin işletmeyi temsil ediyor. İş dünyasının görüş, öneri ve beklentilerini samimiyetle aktarmaya devam eden MÜSİAD'ımızı kutluyoruz çalışmalarında başarılar diliyorum.

YAPAY ZEKA HAYATI ŞEKİLLENDİRİYOR

Yapay zeka hayatı şekillendiriyor. Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzı ettiğinizin tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz. Yapay zeka üretim ve tüketimi doğrudan etkiliyor. Kamu yönetiminden özel sektöre akademiden sivil topluma bu konuların ele alınması gerekiyor. Ahilik gibi köklü bir kültürün mirasçısı olarak bizim böyle bir meseleye duyarsız kalmamız düşünülemez.

"COĞRAFYAMIZ TAM BİR KRİZ FIRTINASI YAŞIYOR"

Coğrafyamız tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Küresel sistemin çıkmaza girdiği dönemdeyiz. Bir yandan onlarca masumu katlanan soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsa da biz doğru bildiklerimizi bir kez daha dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz.

SİYONİST ZİHNİYETİN MASKESİNİ İNDİRECEĞİZ

Kendisini seçilmiş zanneden işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indireceğiz. BM'deki tepki Netanyahu'ya tokat gibi indi. Savaş suçlularının yeri BM kürsüsü değil işledikleri cinayetlerin hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, bunlardan hukuk, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak. Gazzeli kardeşlerimiz yalnız değildir.