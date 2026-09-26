Cumhurbaşkanımıza şampiyonluk sözü verdim

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena, Türk boksunun yeni yıldızlarından Havvanur Kethüda'nın tarihi zaferine sahne oldu. Kadınlar +80 kilo finalinde Rus Kseniia Olifirenko ile karşılaşan 19 yaşındaki milli boksörümüz, üç rauntta da puan üstünlüğünü koruyarak rakibini mağlup edip altın madalyanın sahibi oldu. Trabzon'un Araklı ilçesinde 2007 yılında dünyaya gelen ve Trabzonspor'un milli boksörü olan Kethüda, büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

ŞAMPİYONLUK SERİSİ

Kethüda'nın Avrupa şampiyonluğu bir gecede gelmedi. Genç sporcu, uluslararası arenadaki başarılarıyla adım adım zirveye çıktı. Milli boksör, 2023'te Romanya'nın Ploieşti kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda altın madalya kazandı. 2024'te Hırvatistan'ın Porec kentindeki Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda şampiyon olan Kethüda, 2025'te Çekya'nın Ostrava kentindeki Avrupa U19 Boks Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı. 19 yaşındaki sporcu, 2026'da ise büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak kariyerine yeni bir altın madalya daha ekledi.





ERDOĞAN'DAN AKBAŞ VE SÜRMENELİ'YE TEBRİK TELEFONU

BAŞKAN Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörlerimiz Busenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş'ı kutladı. Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş'ı telefonla arayan Erdoğan, her iki boksörü tebrik etti. Erdoğan, "İnşallah olimpiyatta da sizden başarı bekliyorum. Tebrik ediyorum, ailenize selamlarımı iletin" ifadelerini kullandı. Milli boksörlerimiz de Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Barış SAVAŞ/SABAH





'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIM'

SABAH'a konuşan Avrupa şampiyonu Havvanur Kethüda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunun mutluluğunu artırdığını belirterek 2027 hedefini açıkladı. Kethüda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın beni arayıp kutlaması mutluluğuma mutluluk kattı. Kendisine söz verdim. 2027 yılında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ederek dünya şampiyonluğunu kazanmak ve Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör