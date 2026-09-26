Dünyanın lanetlediği adam katil Netanyahu’ya tepki çığ gibi

Hakkında savaş suçlarından uluslararası yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM kürsüsünden dünyaya rezil oldu. Protestolar sokakları kapladı, salon boşaldı, hiçbir ABD'li yetkili görüşmedi, uçağı inecek yer bulamadı... Sosyal ağlarda da "Günümüzün Hitler'i" tepkisi verildi. "Yüzyılın katili" etiketi dünya gündeminde ilk sırada yer aldı.

ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN RESMİ

Filistin lideri Mahmud Abbas'a BM'de konuşması için ABD'nin vize vermediğine dikkat çeken internet kullanıcıları "Abbas'a izin verilmedi, UCM tarafından aranan kişi konuştu... Bu küresel sistemin çürümüşlüğünün aynası" dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in de hakkında UCM kararı olduğunu hatırlatan diğer internet kullanıcıları "Putin ABD'ye gidemiyor, ama Netanyahu BM kürsünde, işte bu ikiyüzlülüğün karesi" dedi.

Netanyahu konuşmasında "Naziler Yahudilerden nazikçe gitmelerini mi istedi? Bunu yapan var mı? 'Çıkın da içeri girelim mi?' dediler, tabii ki hayır" ifadelerini kullandı. Bu sözleri alıntılayan sosyal medya kullanıcıları "Evet günümüzün Hitler'i Gazze'de yaptıklarını Nazilerle kıyasladı" dedi. Savaş suçlusu Netanyahu "Golan Tepeleri İsrail'indir, İncil'de böyle yazıyor" dedi, ama İncil'de böyle bir ifade yok. Batı Şeria'daki Yahudi terörist yerleşimciler için "barışçıl" dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani "Netanyahu yalanlarını tekrarladı" dedi.



İSRAİL BASINI: DÜNYA ARTIK BİZİ DİNLEMİYOR

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi geçen yıl da bazı ülke temsilcilerinin Netanyahu kürsüye çıktığında salonu terk ettiğini hatırlattı. Gazete, bu yıl salonu terk edenlerin sayısının daha fazla olduğunu kaydetti. Gazetenin değerlendirmesinde Netanyahu'nun "Çok yalnız ve çok güçsüz" olduğu belirtilirken, "Dünya artık onu dinlemiyor" vurgusu yapıldı.





70 ÜLKE TEMSİLCİSİ SALONU TERK ETTİ

Gazze'de soykırımın faili Netanyahu'yu BM Genel Kurulu'nda 70 ülke protesto etti. İsrail Meclisi'nde Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi, "Salondan gönüllü göç. Netanyahu için bir uluslararası başarı daha" ifadelerini kullandı.





MİÇOTAKİS'iN KUCAKLAŞMASI UTANÇ VERİCİ

Yunanistan'da Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Gavriil Sakellaridis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, Netanyahu ile New York'ta yaptığı görüşmeyi "utanç verici" olarak nitelendirdi. Yunan halkı da Miçotakis'in Netanyahu ile kucaklaşma görüntülerini alıntılayarak "Tüm dünyanın sırtını döndüğü bir savaş suçlusuyla kucaklaşmak bencillik" eleştirilerinde bulundu.



PROTESTOCULARI GÖZALTINA ALDILAR

Soykırımcı Netanyahu, New York'ta protesto edildi. Protesto sırasında, aralarında Hollywood sanatçısı Susan Sarandon, New York Şehir Konseyi üyesi Chi Osse ve komedyen Caleb Hearon gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.





ONUN YERİ BM KÜRSÜSÜ DEĞİL SANIK SANDALYESİ!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır. Nereye kaçarsa kaçsın işlediği suçların hesabını verecekler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin BM kürsüsünde konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedi. Bir kere daha gördük ki insanlık ittifakının en yüksek ve en etkili sesi Sayın Cumhurbaşkanımız. O sebeple de Cumhurbaşkanımızın her konuşması aslında bu soykırım şebekesi açısından yüzlerine okunan bir iddianame olarak algılanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Dün boş salona konuşan Netanyahu insanlık vicdanında zaten mahkûmdur.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör