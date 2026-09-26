İslam alemine örnek olmalıyız

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) Eyüpsultan'daki binasında düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programında konuştu. Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye olarak kuzeyimizde Ukrayna Rusya Savaşı, güneyimizde Filistin'deki soykırım, İran'a yönelik İsrail ve Amerika'nın birlikte başlattığı savaş. Son 50 yılda bölgemizin çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde belli bir başarıyı sağladı.

Önümüzdeki 10 yılda bu birliğimizi korumak, bu istikrara sarılmak ve bölgemiz böylesine bir ateş çemberiyken Allah'ın izniyle bu gemiyi sahil-i selamete çıkarmak durumundayız. Ülkemizin ekonomik, sosyal gelişmişliği göz önünde bulundurulduğunda, sivil toplumun siyasette daha fazla yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Daha kaliteli işler üretmeli ve bunlarla karar vericilere yol göstermek, onlara destek olmak durumundayız. Bu da Türkiye'nin bir sonraki evrede bütün İslam alemine örnek olmasını, daha güçlü bir toplum olarak önde yürümesini sağlayacak."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör