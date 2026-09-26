İslami yayıncılığın kalbi İstanbul’da atıyor

Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği'nin düzenlediği ve Turkuvaz Medya'nın sponsoru olduğu Uluslararası İslami Yayıncılık Çalıştayı; Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'nın desteğiyle Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlendi. "Değişen Dünyada İslami Yayıncılık" panelinde konuşan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslami yayıncılığın insanın Rabbi, hakikat ve diğer insanlarla ilişkisini nasıl kuracağı; hayatın manasını ve yaratılışın hikmetini nasıl bulacağı soruları üzerine kurulduğunu belirtti. Görmez, "Yayıncılık sadece metin çoğaltmaktan ibaret değildir. Bir toplumun hafızasını korumaktır" dedi. İslami yayıncılığın üç vazifesi olduğunu söyleyen Görmez, bunları İslam'ın mirasını geleceğe aktarmak, fikir ve değer üreterek bugünü inşa etmek ve geleceği kurmak olarak sıraladı. İstanbul ve Anadolu'da hâlâ el değmemiş yazma eserler bulunduğunu kaydeden Görmez, gençlere hitap eden kitapların azaldığına dikkat çekti. Görmez, "Cemil Meriç, 'Her kitap istikbale atılan bir mektuptur' der. Bizim kaç kitabımız istikbali inşa ediyor?" diye sordu.

PAZAR GÜNÜ SONA ERİYOR

Panelin ardından Tematik Yuvarlak Masa Toplantıları düzenlendi, raporlar hazırlandı. Dün başlayan çalıştayda bugün Olağan Genel Kurul düzenlenecek, yarın ise kapanış olacak. Ayrıca kapanış gününde, İslami yayıncılığın yarınını konu alan İstanbul Bildirgesi yayınlanacak.



HZ. MUHAMMED (SAV) İNSANLIĞIN REHBERİDİR

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (SAV)" başlığıyla düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, insanoğlunun tarih boyunca daima barış, huzur ve güven arayışı içinde olduğunu söyledi. Arpaguş, "Resul-i Ekrem, insanlığın öncüsü ve rehberidir. Onun getirdiği mesaj, sadece belli bir döneme ve topluma değil, bütün insanlığa hitap etmektedir, evrenseldir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör