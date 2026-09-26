Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü fon soruşturmasında, 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşuna müzekkere yazdı. Başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme yaşandı. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.
7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE
Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.
TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ
Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
SON 3 AY İÇİN AYRI BİR İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR
Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu. Başsavcılık, söz konusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.
MKK KAYITLARI DOSYAYA GİRECEK
Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
FON SORUŞTURMASINDA ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON: 12 ŞÜPHELİ İSİM TESPİT EDİLDİ
Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüphelinin kimlikleri netleşti. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.
Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere yönelik soruşturmada dün üçüncü dalga operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden beşi hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi.