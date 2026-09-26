Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu tespit üzerine harekete geçen polis, İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. 6 şüpheliden 4ü tutuklama talebiyle, 2'si adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

GÖZALTI LİSTESİNDE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında bazı inşaat şirketleri ile araç kiralama şirketlerinin yöneticileri, bilgi işlem ve destek uzmanları yer alıyor.

Bu isimlerin bir araç kiralama şirketinin genel müdürü N.E.T., bir tasarruf finansman kuruluşunun yöneticisi E.G. ile yine aynı şirketin denetçisi N.D. ile finans uzmanı H.B.A. ve bir inşaat şirketinin bilgi işlem uzmanı Y.C. olduğu öğrenildi.

Bir tasarruf finansmanı şirketinde insan kaynakları müdürü olarak görev yapan S.T.İ.'nin ise arandığı öğrenildi.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden birinin de Fatmagül Fakı Lafçı olduğu öğrenildi. Survivor yarışmasıyla ünlenen Lafçı, bir dönem oyunculuk da yapmıştı