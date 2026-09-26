Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü fon soruşturmasında, 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşuna müzekkere yazdı. Başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi.

Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi
Deniz YUSUFOĞLU
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme yaşandı. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.

7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE

Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

SON 3 AY İÇİN AYRI BİR İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR

Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu. Başsavcılık, söz konusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

MKK KAYITLARI DOSYAYA GİRECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

FON SORUŞTURMASINDA ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON: 12 ŞÜPHELİ İSİM TESPİT EDİLDİ

Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüphelinin kimlikleri netleşti. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere yönelik soruşturmada dün üçüncü dalga operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden beşi hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi.

Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu tespit üzerine harekete geçen polis, İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. 6 şüpheliden 4ü tutuklama talebiyle, 2'si adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

GÖZALTI LİSTESİNDE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında bazı inşaat şirketleri ile araç kiralama şirketlerinin yöneticileri, bilgi işlem ve destek uzmanları yer alıyor.

Bu isimlerin bir araç kiralama şirketinin genel müdürü N.E.T., bir tasarruf finansman kuruluşunun yöneticisi E.G. ile yine aynı şirketin denetçisi N.D. ile finans uzmanı H.B.A. ve bir inşaat şirketinin bilgi işlem uzmanı Y.C. olduğu öğrenildi.

Bir tasarruf finansmanı şirketinde insan kaynakları müdürü olarak görev yapan S.T.İ.'nin ise arandığı öğrenildi.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden birinin de Fatmagül Fakı Lafçı olduğu öğrenildi. Survivor yarışmasıyla ünlenen Lafçı, bir dönem oyunculuk da yapmıştı

Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf. Firari şüpheli ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce.

Son dakika: Başsavcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

TUTUKLU SAYISI 51'E YÜKSELDİ

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Derinleştirilen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Enis Bulut, Burak Gökçe dün akşam, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik ise bu sabah saatlerinde tutuklanırken, Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

#SERMAYE PİYASASI KURULU

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