SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Mekke İttifakı’na Genel Sekreter seçilecek

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık.

Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'na hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi.

Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik.

Mekke İttifakı'nda genel sekreter seçilecek.

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