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  • SON DAKİKA | Tera yöneticileri Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel hakkında yakalama kararı

SON DAKİKA | Tera yöneticileri Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SON DAKİKA | Tera yöneticileri Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel hakkında yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TERA YATIRIM #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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