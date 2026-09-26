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  • SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği

SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği

SON DAKİKA… Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci’nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’le yapılan yazışmalar ortaya çıktı. Mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınması için 5 milyon dolarlık “iş takibi” konuşulduğu, süreç sonuçlanmayınca paranın iadesinin gündeme gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Yazışmalarda Erdem’e yönelik “Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için...” ifadeleri yer aldı. Aynı dijital materyallerde Erdem’in yer aldığı WhatsApp grubunda kumar yazışmaları ile Arda Birinci’nin Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç’le samimi fotoğrafları da ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem’in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği
Kerim CENGİL
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefon ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Birinci'nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le gerçekleştirilen yazışmalarda 5 milyon dolarlık para trafiğinin ve Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibinin konuşulduğu belirlendi.

SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği

5 MİLYON DOLARLIK PAZARLIK
Dijital materyallerde yer alan mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla 5 milyon dolarlık "iş takibi" konuşuldu. Yazışmalarda sürecin sonuçlandırılamaması üzerine bu kez verilen paranın geri alınması gündeme geldi. Bir mesajda Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.

Mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün adı da geçerken, 5 milyon doların akıbeti ve geri ödenmesi konusunda taraflar arasında tartışmalar yaşandığı görüldü. Yazışmalarda konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadelerin de bulunduğu belirlendi.

SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği

"5 MİLYON DOLARI ÇÖZMENİZİ RİCA EDİYORUZ"
Arda Birinci'nin dijital materyallerindeki WhatsApp yazışmalarında yer alan bir mesajda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için devlet hastanesinden alınan raporun Adli Tıp'tan onaylanması amacıyla 5 milyon dolar ödeme yapıldığı yönünde ifadeler yer aldı. Mesajda, söz konusu anlaşmanın Mustafa Erdem ile Murat Etöz arasında yapıldığı belirtilerek, Etöz'ün paranın kendisinde olduğunu söylediği, ancak ödemenin Erdem tarafından yapılacağının ifade edildiği aktarıldı. Yazışmada ayrıca Erdem'den Murat Etöz ile bir an önce görüşerek konuyu çözmesi istenirken, aksi halde Etöz'e ait HTS kayıtları ve görüşmelerin alınarak parti genel merkezine bildirileceği yönünde ifadeler kullanıldığı görüldü.

SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği

ADLİ TIP'TA "İŞ TAKİBİ"
Soruşturma dosyasına yansıyan yazışmalar doğrultusunda 5 milyon doların kaynağı, paranın kim tarafından verildiği ve kimlere ulaştırıldığı, Adli Tıp sürecinde herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı ile işin sonuçlanmaması üzerine paranın iade edilip edilmediği araştırılıyor. Bu kapsamda dijital kayıtların yanı sıra banka hareketleri, para transferleri, HTS kayıtları ve taraflar arasındaki iletişim trafiğinin karşılaştırılması bekleniyor.

"BİZ KUMARA GİDİYORUZ"
Birinci'nin telefonunda bulunan "Bacanaklar" isimli WhatsApp grubunda da Mustafa Erdem'in adına rastlandı. 17 Nisan 2024 tarihli yazışmada, telefonda "Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil" şeklinde kayıtlı hesaptan "Biz kumara gidiyoruz" mesajının gönderildiği görüldü. Mesajın ardından poker fişlerinin bulunduğu bir masa fotoğrafının paylaşıldığı, devamında ise "5000 söyle geliyom" ve "Seviliyorsunuz gençler" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi. Buradaki "CHP Antalya Vekil" ifadesinin, dijital materyaldeki telefon rehberinde Erdem'in kayıtlı olduğu isim olduğu, Erdem'in ise güncel TBMM kayıtlarında Yeni Parti Antalya Milletvekili olarak bulunduğu görülüyor.

SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği

"155 BORÇLANDIM"
Birinci'nin telefonundaki başka bir yazışmada ise kumar oynandığı ve borçlanıldığına ilişkin ifadeler yer aldı. "Oğuz'un götürdüğü yer, aynı oynadığımız yer" mesajının ardından "Çok mu verdin?" sorusuna "Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım." yanıtının verildiği görüldü. Yazışmanın devamında ise "Abi yalnız oynama artık" ve "Mekân değiştirelim biraz" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği

AYHAN BORA KAPLAN VE FİRARİ SABIK CENGİZ HALİÇ'LE SAMİMİ FOTOĞRAFLAR
Arda Birinci'nin dijital materyallerinde, Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç'le samimi fotoğrafları da bulundu. Görüntülerde Birinci'nin Kaplan ve Haliç'le yakın şekilde poz verdiği görülürken, fotoğrafların ne zaman ve nerede çekildiği ile taraflar arasındaki ilişkinin niteliğinin araştırıldığı öğrenildi. Dijital incelemelerde ayrıca Murat Etöz'ün de adı geçerken, Etöz'ün 5 milyon dolarlık para trafiğindeki konumu ve diğer şüphelilerle bağlantıları mercek altına alındı. Birinci'nin bazı siyasetçi ve kamu görevlileriyle kadın teminine ilişkin yazışmalarının da tespit edildiği, telefon trafiği, mesaj kayıtları ve mali hareketlerin karşılaştırılarak soruşturmadaki bağlantıların ortaya çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

#MUHİTTİN BÖCEK #ADLİ TIP #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ANKARA

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