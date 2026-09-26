SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği
SON DAKİKA… Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci’nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’le yapılan yazışmalar ortaya çıktı. Mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınması için 5 milyon dolarlık “iş takibi” konuşulduğu, süreç sonuçlanmayınca paranın iadesinin gündeme gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Yazışmalarda Erdem’e yönelik “Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için...” ifadeleri yer aldı. Aynı dijital materyallerde Erdem’in yer aldığı WhatsApp grubunda kumar yazışmaları ile Arda Birinci’nin Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç’le samimi fotoğrafları da ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefon ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Birinci'nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le gerçekleştirilen yazışmalarda 5 milyon dolarlık para trafiğinin ve Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibinin konuşulduğu belirlendi.
5 MİLYON DOLARLIK PAZARLIK
Dijital materyallerde yer alan mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla 5 milyon dolarlık "iş takibi" konuşuldu. Yazışmalarda sürecin sonuçlandırılamaması üzerine bu kez verilen paranın geri alınması gündeme geldi. Bir mesajda Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.
Mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün adı da geçerken, 5 milyon doların akıbeti ve geri ödenmesi konusunda taraflar arasında tartışmalar yaşandığı görüldü. Yazışmalarda konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadelerin de bulunduğu belirlendi.
"5 MİLYON DOLARI ÇÖZMENİZİ RİCA EDİYORUZ"
Arda Birinci'nin dijital materyallerindeki WhatsApp yazışmalarında yer alan bir mesajda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için devlet hastanesinden alınan raporun Adli Tıp'tan onaylanması amacıyla 5 milyon dolar ödeme yapıldığı yönünde ifadeler yer aldı. Mesajda, söz konusu anlaşmanın Mustafa Erdem ile Murat Etöz arasında yapıldığı belirtilerek, Etöz'ün paranın kendisinde olduğunu söylediği, ancak ödemenin Erdem tarafından yapılacağının ifade edildiği aktarıldı. Yazışmada ayrıca Erdem'den Murat Etöz ile bir an önce görüşerek konuyu çözmesi istenirken, aksi halde Etöz'e ait HTS kayıtları ve görüşmelerin alınarak parti genel merkezine bildirileceği yönünde ifadeler kullanıldığı görüldü.