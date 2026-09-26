SON DAKİKA… Yeni Partili Mustafa Erdem'in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına girdi! Muhittin Böcek talimatı: 5 milyon dolarlık para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefon ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Birinci'nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le gerçekleştirilen yazışmalarda 5 milyon dolarlık para trafiğinin ve Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibinin konuşulduğu belirlendi.

5 MİLYON DOLARLIK PAZARLIK

Dijital materyallerde yer alan mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla 5 milyon dolarlık "iş takibi" konuşuldu. Yazışmalarda sürecin sonuçlandırılamaması üzerine bu kez verilen paranın geri alınması gündeme geldi. Bir mesajda Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.

Mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün adı da geçerken, 5 milyon doların akıbeti ve geri ödenmesi konusunda taraflar arasında tartışmalar yaşandığı görüldü. Yazışmalarda konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadelerin de bulunduğu belirlendi.