Suikastı kararttan FETÖ’cülere operasyon: 33 gözaltı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtlarında TC-HEK tescilli helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili dosyada dev bir adım atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçlamalarını kapsayan soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı.

Ankara merkezli 16 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, arama-kurtarma çalışmalarını sabote eden, asılsız bilgi notlarıyla kumpas kuran, sahte rapor düzenleyen ve soruşturmayı karartan aralarında cumhuriyet savcısı, emniyet personeli ve askerlerin bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 10 adet şarjör, 1.990 adet fişek ile çok sayıda örgütsel belge ve dijital materyal ele geçirildi. 10 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu, 4 firari şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÇALIŞMALARI DURAKLATTILAR

Gözaltına alınan dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in, helikopter enkazına ulaşıldığı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair asılsız bilgi notunu basına servis ederek arama çalışmalarını kasten duraklattığı belirlendi. Olay tarihinde Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü olan İsmail Duman'ın asılsız bilgi notlarının hazırlanıp ilgili makamlara gönderilmesini sağladığı, Merkez Emniyet Müdürü Hasan Basri Can'ın, "soruşturmaya gerek olmadığına" dair rapor düzenleyerek kumpasın üzerini örttüğü, olay günü Göksun İlçe Kaymakamı olan ve daha sonra ihraç edilen Cemalettin Demircioğlu'nun, arama-kurtarma çalışmalarının kasten yanlış yönlendirilmesine göz yumduğu saptandı.

Kahramanmaraş Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Hamza Tiryaki'nin arama-kurtarma ekiplerini kasten yanlış koordinatlara sevk ettiği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili Albay Ali Gerede'nin, arama- kurtarma ekibine zamanında kalkış emri vermediği anlaşıldı. TİB Temsilcisi Yarbay Yaşar Kalkan, Emniyet Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç ve Jandarma İstihbarat personeli Ümit Nogaylaroğlu'nun koordinat verilerini manipüle ettiği kaydedildi. Şüpheliler arasında tutuklu eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek de yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör