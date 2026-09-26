Terörsüz Türkiye sürecinin gözcüsü millettir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "İlgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi sürecinin bütün detaylarını takip ve kontrol ediyor" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 28. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

YABANCI BİR MÜDAHALE YOK

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin komisyon raporunun Türk demokrasisi bakımından önemli bir belge olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu rapor son derece kapsamlı bir rapordur. Bu rapor her şey değildir ve bir yol haritasıdır. Bir çalışma perspektifidir. Ve o açılan kapıdan sonra da, arkasından 10 Ağustos 2026 tarihinde toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekiliyle oyuyla kabul edilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu oylama TBMM'de bir yasa teklifi üzerinde oluşan en yüksek konsensüs ve ittifaktır" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin takibi çerçevesinde Meclis'te kurulacak olan izleme kurulunun nasıl olacağı hakkındaki soru üzerine Kurtulmuş, "Bu İzleme Komisyonu'nun şekli ve nasıl yapılacağı Meclis'te grubu bulunan partilerle yapacağı istişarelerle belli olacaktır. Partilerden de kendi güçleri doğrultusunda kendilerine düşen sayı kadar bu Komisyon'a üye vermelerini talep edeceğiz. Bu Komisyon Meclis'te kurulan komisyonlara benzemeyeceği için partilerle yapacağımız müzakereler sonucu ortaya çıkacaktır" dedi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme sürecinin son durumu hakkında değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Her şey yolunda tıkır tıkır işliyor. Dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde örgütler ile devlet arasındaki süreci kontrol eden yabancı başka bir ülke ya da uluslararası kuruluşlar vardı. Bunu da üçüncü göz olarak tanımlıyorlardı. Bu Türkiye modeli olarak adlandırdığımız terörsüz Türkiye sürecinin en önemli özelliklerinden birisi; yabancı bir üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz milletin kendisidir" diye konuştu.



HESAP VERECEKLER

FON krizine ilişkin Kurtulmuş, "Meselenin vahim boyutlarda olduğunu görüyoruz. Bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kim sorumluysa mahkeme önünde hesap vermesi lazım" dedi. Anayasa, Meclis İçtüzüğü, siyasi partiler ve seçim yasası tartışmalarına değinen Kurtulmuş, "Türkiye'nin yeni, kapsayıcı, demokrat, kuşatıcı, insan haklarını esas alan ve hukukun üstünlüğünü teyit eden bir anayasaya ihtiyacı var" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör