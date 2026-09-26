Yunan zulmü Mora’yı kana buladı

Yunan isyanının 1821'de Mora'da başlattığı kanlı süreç, Osmanlı hâkimiyetindeki Müslüman nüfusu hedef alan büyük bir kıyıma dönüştü. Kalavrita'da başlayan saldırılar kısa sürede Badra, Vostice, Benefşe, Navarin ve Mora'nın diğer kentlerine yayıldı; binlerce Türk ve Müslüman katledildi. Mora genelinde öldürülen Müslüman Türklerin sayısı yaklaşık 40 bine ulaşırken, yarımadanın merkezindeki Tripoliçe bu mezalimin en kanlı sahnelerinden biri oldu. 23 Eylül 1821'de şehrin düşmesinin ardından üç gün boyunca süren katliamda kadın, çocuk ve bebekler de hedef alındı. Avrupa'nın Yunan isyanını "özgürlük mücadelesi" olarak alkışladığı günlerde yaşanan bu vahşet, Batı'nın Türk ve Müslümanlara karşı sergilediği çifte standardın tarihe kazınan en acı örneklerinden biri oldu.

SALDIRILAR DALGA DALGA YAYILDI

1821'de Mora'da başlayan Yunan isyanı, Osmanlı hâkimiyetindeki Müslüman nüfusu hedef alan geniş çaplı şiddet olaylarına dönüştü. Kalavrita'dan başlayan saldırılar Badra, Vostice, Benefşe, Navarin ve Mora'nın diğer kentlerine yayıldı. Binlerce Müslümanın öldürüldüğü bu süreçte, Avrupa kamuoyunun önemli bir bölümü Yunan isyancıları Osmanlı yönetimine karşı bir özgürlük hareketi olarak destekliyordu.

EN KANLI DURAK

1821'de Mora Yarımadası'nda başlayan Yunan isyanının en kanlı duraklarından biri Tripoliçe oldu. Osmanlı yönetimindeki şehir, aylar süren kuşatmanın ardından 23 Eylül 1821'de Yunan isyancılarının eline geçti. Şehrin düşmesinin ardından günlerce süren yağma ve katliamlarda, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda Müslüman sivil hayatını kaybetti. Dönemin kaynaklarında ölü sayısı 40 bin olarak kayıtlara geçti. Kuşatma sırasında açlık ve hastalıkla mücadele eden şehir halkı, şehrin düşmesiyle birlikte büyük bir şiddet dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Tripoliçe'deki katliam, Mora İsyanı sırasında Müslüman nüfusa yönelik en büyük toplu kıyımlardan biri olarak hafızalara kazındı.

HALK GÖÇE ZORLANDI

1821'de başlayan isyan ve takip eden savaş yılları, Mora'nın demografik yapısını da kökten değiştirdi. Bölgede yaşayan Müslüman nüfusun önemli bölümü öldürüldü, göçe zorlandı veya bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Yüzyıllar boyunca Türklerin ağırlıkta olduğu coğrafyada 90 bine yakın Müslüman yaşıyordu. Fakat katliamlar sonrası bu oran sıfıra indi. İsyanın liderlerinden olan Aleksandr İpsilanti ile Theodoros Kolokotronis binlerce Müslüman'ı gözlerini kırpmadan öldürdü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör