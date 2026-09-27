222 bin gencimize destek verdik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de 222 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu destekleriyle evlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Evlenen çiftlere ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1 bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira destek sağlandığını belirtti. Göktaş, evli çiftlere verilen kredi desteğine de değindi. Göktaş, çiftlere iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve sıfır faizli kredi sağlandığını aktardı. Göktaş ayrıca "Hanelerimizin yüzde 58'inde 18 yaş altında çocuk olmadığını üzülerek söylemek istiyorum. Evlerin sessizliği bizi de endişelendirmeli" ifadesini kullandı.