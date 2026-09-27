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Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız

Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şundan kesinlikle emin olun, süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız." dedi.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2026 19:56

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sultanbeyli'deki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, vatandaşların canına, malına ve huzuruna kim göz dikerse karşısında sarsılmaz bir kararlılıkla kendilerini, yani hukuk devletini bulacağını söyledi. Bu azmi ve ciddiyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millet sevdasından ve ona güvenerek 25 yıldır desteğini esirgemeyen vatandaşların duasından ve sevgisinden aldıklarını dile getiren Gürlek, devlet ve millet aklıyla yoğurulan milli proje Terörsüz Türkiye hedefinde kararlı, suçun ve suç örgütlerinin her türlüsüne nefes aldırmamaya yeminli olduklarını dile getirdi. Milli ve manevi, etnik, kültürel ve inanç değerlerini aşağılayan, toplumu ayrıştırmaya çalışanlara karşı yargının hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde 24 saat nöbette olduğunu, gereğini yapmaya devam edeceğini belirten Gürlek, şunları söyledi: "Son günlerde, ekonomik sistemimizin en önemli unsurlarından olan finans piyasalarında birtakım olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Şundan kesinlikle emin olun, süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumlarıyla birlikte gerekli tedbirleri hızla alıyor, sürecin şeffaf bir biçimde aydınlığa kavuşturulması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır." Gürlek, Türkiye'de hukuk önünde hesap vermiş, tescilli terör örgütü tetikçisi kişilerin bu süreci hedef aldığını ifade ederek, "Yolsuzluk ve usulsüzlüklerine mahkeme salonlarında cevap bile veremeyen bir kısım muhalif zihniyet aynı yolu izliyor. Yaşananları siyasi fırsata çevirmek için binbir yalan ve fitnelerle hareket ediyorlar. Bütün bunları yakından takip ediyor, gerekli notlarımızı alıyoruz." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sayfasının tertemiz açıldığı bugünlerde, Türkiye'nin her köşesinde bu milli projeye gösterilen uyum ve destekten son derece memnun olduklarını, sürece olan inançlarını ve fedakar gayreti gördüğünü dile getirerek, bu güvene layık olabilmek için tüm samimiyetleriyle çalıştıklarını kaydetti. Gürlek, Terörsüz Türkiye'nin net ve çok açık şekilde devlet ve millet projesi olduğunu, projenin devlet aklının ve siyaset kurumunun ortak iradesiyle olgunlaşarak milletin milli birliği ve huzuru için hayata geçirilmeye başlandığını belirterek, süreci yürütürken en temel hassasiyetlerinin, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin hatırasına gölge düşürecek, kahraman gazilerin onurunu zedeleyecek ve kendilerine emanet olan kıymetli ailelerinin yüreklerini incitecek hiçbir söz, tutum ve adıma asla müsaade etmemek olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim de sizlerin de ortak bir hayali var, Türkiye Yüzyılı. Bu hayal artık vücut buluyor. Bin yıllık köklü devlet geleneğimizden filizlenen bu hedef, 86 milyon vatandaşımızın, 250 milyonu aşan Türk coğrafyasının, milyarın üzerindeki İslam dünyasının ve bölgemizin ufkunda yeşerip büyüyor. Türkiye, dünyada adaletin, huzurun ve barışın abidesi olacak yüce bir çınar olma yolunda ilerliyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken ülkemizin elini kolunu bağlayan zincirleri kırdık. Artık ok yaydan çıktı. Terörsüz Türkiye'den geri dönüş yoktur. Türkiye Yüzyılı yolundan geri dönüş yoktur. Milletimizin milli birliği ve huzuru için yürüttüğümüz bu sürece kim zarar vermek isterse karşısında devletimizin ve milletimizin sarsılmaz iradesini bulacaktır. Hukuk olarak nöbetteyiz." Tarihin akışını, birlik ve beraberliğini muhafaza eden, vizyonu ve inancı yüksek liderlerin öncülüğünde hareket eden asil ve kadim milletlerin değiştirdiğini aktaran Gürlek, Türkiye'nin de bugün bu hikayeyi yazdığını, zamanın ruhunu iyi okuduğunu, geleceğe yönelik tehditleri titizlikle tespit edip gerekli tedbirleri alarak güçlü bir birliktelikle yoluna devam ettiğini söyledi.