Bakan Memişoğlu, İstanbul’da Gazi Servet Can’ı ve ailesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Gazimiz Servet Can kardeşimiz ve değerli ailesini evlerinde ziyaret ettik. Bizleri içtenlikle misafir eden Can ailesine gönülden teşekkür ediyor, tüm gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Rabb'im tüm kahramanlarımızdan razı olsun."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör