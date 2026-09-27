Bakan Memişoğlu, İstanbul'da Gazi Servet Can'ı ve ailesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da Gazi Servet Can'ı ve ailesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, İstanbul’da Gazi Servet Can’ı ve ailesini ziyaret etti
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Gazimiz Servet Can kardeşimiz ve değerli ailesini evlerinde ziyaret ettik. Bizleri içtenlikle misafir eden Can ailesine gönülden teşekkür ediyor, tüm gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Rabb'im tüm kahramanlarımızdan razı olsun."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #TÜRKİYE YÜZYIL #KEMAL MEMİŞOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý