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  • Başkan Erdoğan'dan 'Anım Günü' mesajı: "Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan toprağı kalacaktır"

Başkan Erdoğan'dan 'Anım Günü' mesajı: "Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan toprağı kalacaktır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Karabağ'ın işgalden kurtarılması için mücadele eden kahraman şehitleri ve gazileri yâd eden Erdoğan, Karabağ'ın ebediyen Azerbaycan'a ait olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan’dan ’Anım Günü’ mesajı: Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan toprağı kalacaktır
BARIŞ SAVAŞ
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Karabağ'ın işgalden kurtarılması için mücadele eden kahraman şehitleri ve gazileri yâd eden Erdoğan, Karabağ'ın ebediyen Azerbaycan'a ait olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır.

#AZERBAYCAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #KARABAĞ

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