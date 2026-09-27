Başkan Erdoğan'dan "Dünya Turizm Günü" paylaşımı: 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettiğini, yılın sonunda hedeflere uygun şekilde turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşılacağını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.
Ülkemizin bacasız sanayisi Turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026
Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız. pic.twitter.com/Ffj0A8iXmr