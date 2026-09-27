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  • Başkan Erdoğan'dan "Dünya Turizm Günü" paylaşımı: 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız

Başkan Erdoğan'dan "Dünya Turizm Günü" paylaşımı: 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettiğini, yılın sonunda hedeflere uygun şekilde turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan’dan Dünya Turizm Günü paylaşımı: 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız
AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.

#TÜRKİYE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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