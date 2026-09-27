Başkan Erdoğan'dan "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü paylaşımı
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın kahramanı denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #DENİZ KUVVETLERİ #AKDENİZ #MAVİ VATAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý