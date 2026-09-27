Başkan Erdoğan'dan "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın kahramanı denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.
Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026
Kahraman denizcilerimize… pic.twitter.com/L1mQ2DC2nd