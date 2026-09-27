Cevdet Yılmaz: "Savunma sanayisinde devrim yaşandı"

Türkiye'nin ekonomik verilerine de değinen Yılmaz, "Satın alma gücü paritesine göre dünyada 11'inci, nominal dolar bazında ise 16'ncı büyük ekonomi konumundayız. 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz, bu yıl sonu itibarıyla 1,8 trilyon dolara ulaşacaktır. Ekonomik büyüme ile birlikte toplumun talepleri ve beklenti çıtası da yükseliyor. Bunun yanı sıra sosyal politikalarda da büyük bir restorasyon dönemi yaşadık; eğitime, sağlığa ve sosyal güvenlik sistemimize devasa yatırımlar yaptık" diye konuştu.

"TABULAR KALDIRILDI, ÖZGÜRLÜKLER KALKINMANIN ZEMİNİ OLDU"

Sivil siyasetin güçlendiğine ve vesayet odaklarının tasfiye edildiğine vurgu yapan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:



"Bana göre en büyük dönüşüm demokrasi ve hukuk alanında yaşandı. Vesayetçi yapılar tasfiye edildi, sivil siyaset hakim kılındı. Anlamsız tabular ve yasaklar kaldırıldı. İnsanlarımızın ana dilini, inancını ve kimliğini özgürce yaşayabildiği bir ortam oluşturuldu. Geçmişte 'Özgürlükler gelirse ülke parçalanır' diyerek halkı korkutan odaklara rağmen ülkemiz parçalanmadı, aksine daha da güçlendi. Bu özgürlük ortamı kalkınmamız için de güçlü bir zemin sağladı. Güçlü liderliğimi ve tecrübeli kadrolarımızla 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."



Program, AK Parti Tuzla Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.