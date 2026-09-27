Cevdet Yılmaz: "Savunma sanayisinde devrim yaşandı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen teşkilat buluşmasına katıldı. Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafeye dikkati çeken Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayisindeki gelişimi sadece bir değişim değil, tam anlamıyla bir devrim olarak nitelendiriyorum. Geçen yıl 10 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik" dedi.
AK Parti Tuzla ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda teşkilat üyesinin yer aldığı buluşmaya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; ekonomi, sosyal politikalar, demokrasi ve savunma sanayindeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"TUZLA'YI İSTANBUL'UN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRECEĞİZ"
Programda konuşan AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise teşkilat buluşmasının önemine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, kıymetli yetkililerimize, Bakan Yardımcımıza, İl Başkan Vekilimize ve İl Başkan Yardımcılarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Tuzla'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerin çok daha güçlü bir şekilde yapılabilmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sizlerin de desteğiyle Tuzla'yı İstanbul'un parlayan yıldızı haline getireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
"SADECE BİLİM VE TEKNOLOJİ YETMEZ, İNSANİ BİR MEDENİYET İNŞA ETMELİYİZ"
Bölgesel krizlere ve Gazze'de yaşanan insani dramlara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze'de yaşananlar, bize sadece bilimin ve teknolojinin yetmediğini gösterdi. Bilimi ve teknolojiyi ahlakla, erdemle, hukukla ve insan onuruyla birleştirmeden insani bir medeniyet inşa edilemez. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası alanda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Bu sadece bir Birleşmiş Milletler reformu talebi değil; daha adaletli bir dünya arayışıdır. Erdemliler İttifakı anlayışıyla insani konularda tüm dünyayla bir araya gelebilmeliyiz" dedi.