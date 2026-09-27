EGM'den "iş bırakma" iddialarına ilişkin açıklama

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.