EGM'den "iş bırakma" iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EGM’den iş bırakma iddialarına ilişkin açıklama
AA
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EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

#EGM

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