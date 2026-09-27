Güler: Preveze ruhunu Mavi Vatan’la buluşturacağız
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yılı ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Güler, Preveze'de yakılan meşalenin bugün de yollarını aydınlattığını belirterek, ecdattan devralınan mirası çağın bilim ve teknolojisiyle buluşturarak donanmanın etkinliğini artırdıklarını vurguladı. Bakan Güler, Preveze ruhunu Mavi Vatan'ın ufku ve milli savunma sanayi kabiliyetleriyle buluşturarak kararlılıkla yola devam edeceklerini kaydetti.