HÜRKUŞ-II göreve başlıyor
Pilot adaylarının eğitiminde kullanılacak yerli üretim HÜRKUŞ-II, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. İlk uçaklar için yarın TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kabul töreni düzenlenecek. Süreç, 26 Aralık 2013'te imzalanan sözleşmeyle başladı. 29 Aralık 2024'te ilk uçuşunu yapan uçak, sertifikasyon testlerinde 2 bin 256 test noktası için yaklaşık 300 sorti gerçekleştirerek 9 Eylül 2026'da Tip Sertifikası aldı. HÜRKUŞ-II; HÜRJET ve KAAN projelerine uzanan milli uçak zincirinin ilk halkasını oluşturuyor. TSK ve uluslararası pazarda 250'den fazla yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacı öngörülüyor. Geliştirilen bu kabiliyetlerin HÜRJET ve KAAN'a da katkı sağlaması hedefleniyor. HÜRKUŞ-II'nin, savaş pilotu adaylarının temel ve gelişmiş uçuş eğitimini sağlaması, HÜRJET ve F-16/KAAN gibi muharip platformlara geçişte köprü olması amaçlanıyor.