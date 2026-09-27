İl başkanına evinde uyuşturucu gözaltısı
Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş (32) Ankara'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Türktaş'ın Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. Türktaş, daha önce de CHP İl Başkanlığı görevini yürütmüştü. Ankara'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Konya'da da gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Narkotik ekipleri Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ı bu sabah Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Türktaş'ın Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. Türktaş, daha önce de CHP İl Başkanlığı görevini yürütmüştü.