İletişim Başkanı Duran'dan 'Deniz Kuvvetleri Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk donanmasının 27 Eylül 1538'de, Preveze'de kazandığı büyük zafer, Akdeniz'deki Türk hakimiyetini pekiştirerek denizcilik tarihine silinmez bir iz bıraktı. Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğimiz; Mavi Vatan'ın güvenliği için görev yapan Deniz Kuvvetlerimizle yaşamaya devam ediyor. Başta Barbaros Hayreddin Paşa olmak üzere kahraman leventlerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyorum. Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk donanmasının 27 Eylül 1538'de, Preveze'de kazandığı büyük zafer, Akdeniz'deki Türk hâkimiyetini pekiştirerek denizcilik tarihine silinmez bir iz bıraktı.— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 27, 2026
Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğimiz; Mavi… pic.twitter.com/oi84FvoJKq