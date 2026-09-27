Milli temizlik gemisi suya indi
Türk tersanelerinde yerli dizaynla ilk kez inşa edilen 85 metre boyundaki emici özellikli tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. Seyir halindeyken de tarama yapabilen gemi, körfez temizlik çalışmalarında kullanılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi millî gemimizle gerçekleştirebileceğiz" dedi. Tam otomasyon özelliği bulunan gemi, seyir halindeyken de tarama faaliyetleri yapabilecek.