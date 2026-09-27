Sıfır Atık 365 milyar kazandırdı

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, "Dünya Ortak Evimiz" sloganıyla BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü.

Proje ile bugüne kadar 36,1 milyon ton kâğıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal ve 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere yaklaşık 90 milyon ton atık dönüştürülerek ekonomiye yeniden kazandırıldı.

Geri kazanılan 90 milyon ton atık ile ülke ekonomisine 365 milyar TL katkı sağlandı. Toplanan atıklardan 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer (270 milyar kWh) enerji tasarrufu sağlandı.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER

Sıfır Atık Projesi; 2018 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2021 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), 2022 yılında Akdeniz Parlamenterler Meclisi ve Dünya Bankası, 2024 yılında ikinci kez Akdeniz Parlamenterler Meclisi ve 2026 yılında Green Organization tarafından toplamda yedi uluslararası ödüle layık görüldü. COP31'DE ÖNE ÇIKACAK

Antalya'da düzenlenecek COP31'in Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli teması arasında ve "2035 Küresel Uygulama Hedefleri arasında yer alan Sıfır Atık, geri dönüşüm ve metan azaltımı alanında dünyaya örnek olacak.