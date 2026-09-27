Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması açıklaması: Mağdurlara ilişkin yol haritası paylaşılacak

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik muhalefete tepki gösterdi ve, "AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı önümüzdeki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

BM'de Türkiye rüzgarı esti. Barış için en büyük bela İsrail. Netanyahu insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde. Bir katildir ve suçludur. Netanyahu BM'de katliam propagandası yaptı.

ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı önümüzdeki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'dır. Muhalefetin sözlerini ciddiye almıyoruz.

Fatma Betül Hanım, MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir

FON SORUŞTURMASI: GEREKEN NEYSE YAPILACAK

(Fon soruşturması) Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek. Türkiye ekonomisinde risk yok. Cumhurbaşkanımızın 'Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bütün bu meselelerin üzerine gidilecektir. Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır.Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur. Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz.

MAĞDURLAR İÇİN YOL HARİTASI PAYLAŞILACAK

Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak.