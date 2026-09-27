Terörsüz Türkiye'de kritik dönemeç: Cevdet Yılmaz toplantı tarihini duyurdu! Hükümet nezdinde ikinci kurul yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye süreci Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Terörsüz Türkiye süreci Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantı basına kapalı olacak.